العصائب تطالب الحكومة العراقية بموقف صريح تجاه العدوان التركي

2020/08/12 | 07:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حركة عصائب أهل الحق، الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه التجاوزات التركية على سيادة العراق....

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