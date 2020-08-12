كردستان: يجب أن يبعد

2020/08/12 | 08:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة داخلية منطقة كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن القصف التركي لمنطقة برادوست الحدودية....

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