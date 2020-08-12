الخيكاني: زيارة الكاظمي الى واشنطن يجب ان تسبقها جلسة للبرلمان

2020/08/12 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن في الـ 20 من الشهر الجاري يجب ان تسبقها جلسة للبرلمان لتحديد الملفات التي صوت عليها المجلس والتي تتعلق بالخروج الاميركي من العراق من اجل وضعها ضمن اولويات الزيارة.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “زيارة الكاظمي الى واشنطن لن […]

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