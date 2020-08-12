2020/08/12 | 08:33 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية إلغاء زيارة مرتقبة الخميس لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى بغداد، ردا على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في شمال العراق.



كذلك قامت الوزارة باستدعاء سفير أنقرة لديها للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتسليمه مذكرة احتجاج "شديدية اللهجة"، فيما أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا أدانت فيه "الاعتداء السافر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: إلغاء زيارة لوزير الدفاع التركي واستدعاء سفير أنقرة احتجاجا على مقتل ضابطين عراقيين) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: إلغاء زيارة لوزير الدفاع التركي واستدعاء سفير أنقرة احتجاجا على مقتل ضابطين عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).