خبير امني يرجح استيلاء تركيا على مزيد من اراضي الاقليم في ظل صمت الحكومة

2020/08/12 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رجح الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، استيلاء تركيا على مزيد من اراضي اقليم كردستان في ظل صمت الحكومة وعدم التوجه نحو الرد العسكري ضد الجانب التركي.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “ العراق يمتلك كل المقومات للرد عسكريا على تركيا من ال ايقاف زحفها بحجة استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني”.واضاف […]

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