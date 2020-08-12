نائب عن الفتح يؤكد حاجة البلد لعقد جلسات البرلمان لحسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية

2020/08/12 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان هناك حاجة ملحة لعقد جلسات البرلمان لاكمال القوانين المهمة وخاصة الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لافتا الى ان رئاسة المجلس معنية بالدعوة لعقد جلسات من ال اكمال القوانين العالقة.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “البرلمان يفترض انه بالعطلة التشريعية، لكن هناك حاجة ملحة لعقد جلسات استثنائية […]

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