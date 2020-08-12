محمد مهدي الجواهري وكأنة علم بما سيحدث لبيروت!

2020/08/12 | 09:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصا حتى آخر حصيلة معلنة، تداولت العديد من المواقع وصفحات التواصل أبياتا من قصيده قديمة من ال...

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