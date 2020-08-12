مجلس النواب العراقي يدين الاعتداء التركي

2020/08/12 | 09:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي اليوم الثلاثاء أن الاعتداءات التركية على سيادة العراق وحماة ثغوره من شأنها ان تلحق الضرر ب...

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