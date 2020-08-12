الصحة تعتزم إضافة ألفي سرير لاستقبال أعداد المصابين بكورونا

2020/08/12 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عزمها إضافة ألفي سرير لمرضى كورونا، فيما بينت أنها مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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