العراق من بين الدول التي تقدمت بطلب للحصول على اللقاح الروسي

2020/08/12 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو خلية الأزمة في مجلس النواب نهرو محمد، أن العراق من بين الدول الـ20 التي تقدمت بطلب للحصول على لقاح “كورونا” من روسيا، فيما حددت وزارة الصحة الشرائح المتصدرة لقائمة الأولوية.وقال محمد في تصريح للصحيفة الرسمية إن “العراق سبق له أن تقدم بطلب للحصول على لقاح لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة السابقة”، …

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