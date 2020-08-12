المغرب:قراءات ماركسيه ثوريه رفيقه ”ألى أين يتجه المغرب؟ تحليل تيار المناضله - تيار الكفاح العمالى - مصر

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر توارت العبارات الخطابية حول النموذج المغربي في الانتصار على كوفيد- 19، وحلت محلها صيحات التحذير والإنذار مع التركيز على مسؤولية "المواطن- ة المستهتر- ة بالإجراءات الاحترازية والوقائية".
وبعد أن أعلنت الدولة بلغة احتفالية يوم 25 ماي أن معدل تكاثر الفيروس [RO] وصل 0.7، بعد أن كان 2.3 منتصف شهر أبريل، أعلنت مرة أخرى أن معدل التكاثر (حصيلة 25 يوليوز) ارتفع إلى 1.59.
أشار بلاغ حكومي (4 غشت) إل ......
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