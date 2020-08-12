مصرف الرافدين يوضح بشأن سلف موظفي الداخلية

2020/08/12 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء منح سلف وزارة الداخلية على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة.وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “منح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عن طريق الرابط الإلكتروني تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة”.وأشار المصرف إلى أن “سلف […]

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