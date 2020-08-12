العراق من بين الدول الـ20 التي تقدمت بطلب للحصول على اللقاح الروسي

2020/08/12 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو خلية الأزمة في مجلس النواب نهرو محمد،الاربعاء، أن العراق من بين الدول الـ20 التي تقدمت بطلب للحصول على لقاح "كورونا" من روسيا، فيما حددت وزارة الصحة الشرائح المتصدرة لقائمة الأولوية.

وقال محمد في تصريح لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سبق له أن تقدم بطلب للحصول على لقاح لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة السابقة"، مشيراً إلى أن "السلطات الروسية ذكرت أن هذا اللقاح سيصل إلى العراق قريباً".

وبيّن، أن "الأولوية في إعطاء هذا اللقاح ستكون للحالات الحرجة ومن ثم تحدد بعد ذلك الفئات التي يمكن تزويدها باللقاح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ أعلن أمس الثلاثاء، اعتماد إنتاج أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وأوعز إلى وزير الصحة في بلاده بالبدء "فوراً" بإنتاجه لتوزيعه في روسيا وفي البلدان التي حجزت لشرائه.





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