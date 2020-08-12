2020/08/12 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعـلـن وزيــر الـتـجـارة، عــلاء الـجـبـوري، قــرب تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، مبينا الحصول على الأموال من وزارة المالية بعد جهود كبيرة بذلت من قبل وزارتي التجارة والمالية.

وقال الجبوري في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة المالية أطلقت 91 مليون دولار مــن التخصيصات المـالـيـة لـتـأمـين متطلبات تـجـهـيـز وتــوزيــع مــفــردات الـحـصـة الـتـمـويـنـيـة بين المواطنين خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن "الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل توزيع مفردات التموينية بين المواطنين بعد تسلم المبالغ المخصصة لها".

ولفت الجبوري الى أن "الوزارة تعمل على زيادة التخصيصات المالية لتحسين مفردات البطاقة التموينية بعد تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية".

واوضـح أن "الــوزارة ستتعاقد لـشـراء كـمـيـات مـن مـادتـي الـسـكـر وزيـت الطعام ضمن آليات التعاقد لسد حاجة ومتطلبات البطاقة التموينية، والتي ستتم وفق تعليمات تدعم المـنـتـج المـحـلـي بـشـرط ان يـكـون ضـمـن مـواصـفـات وتعليمات المجلس الــوزاري الاقـتـصـادي".

وأكد الوزير أن "الـوزارة ستتعاقد مع المناشئ الوطنية لشراء بعض المــفــردات، وفــق الآلـيـات الـتـعـاقـديـة المـتـبـعـة".

وبـشـأن مقدار الخزين الستراتيجي من محصول الحنطة، اشار الجبوري الى ان "الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي مـن الحنطة، والـخـزيـن الستراتيجي المـوجـود لديها يكفي لـلـسـنـوات المـقـبـلـة، ولــن تـلـجـأ الــى الاسـتـيـراد بخصوص محصول الحنطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعتزم اطلاق مفردات البطاقة التموينة بعد حصولها على تخصيصات مالية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعتزم اطلاق مفردات البطاقة التموينة بعد حصولها على تخصيصات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).