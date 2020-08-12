التجارة: الأسبوع المقبل توزيع مفردات التموينية بين المواطنين

2020/08/12 | 09:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري قرب تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، مبينا الحصول على الأموال من وزارة المالية بعد جهود كبيرة بذلت من قبل وزارتي

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