المؤشر نيكي ينخفض 0.01 في بداية التعاملات في طوكيو

2020/08/12 | 09:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

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