تعرف عن سبب تطوير المناعة مدى الحياة لبعض الأمراض دون غيرها

2020/08/12 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تصيبنا بعض الأمراض، مثل الحصبة، مرة واحدة في العمر، وعادة ما تمنحنا مناعة مدى الحياة، في حين تحتاج أمراض أخرى، مثل الإنفلونزا، إلى التطعيم عاما بعد عام.فلماذا نطور مناعة مدى الحياة لبعض الأمراض دون غيرها؟ وأين يتناسب فيروس كورونا الجديد مع كل هذا؟.غالبا ما يعتمد ما إذا كنا […]

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