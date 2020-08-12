الرافدين: منح السلف لمنتسبي الداخلية وتشكيلاتها يكون على شكل وجبات

2020/08/12 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أن منح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عن طريق الرابط الالكتروني تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “سلف منتسبي الداخلية الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر […]

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