2020/08/12 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاربعاء، أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل، فيما أشارت إلى انجاز٥٤ ألف معاملة، وما تبقى مازال قيد الانجاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد: رواتب المتقاعدين مؤمنة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد: رواتب المتقاعدين مؤمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).