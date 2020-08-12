2020/08/12 | 09:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيأة تنظيم الطيران في الصين اليوم الأربعاء تعليق رحلاتها الجوية عبر بعض شركات الطيران بسبب فيروس كورونا.وقالت الهيأة في بيان إنها ستعلق خطها بين أبو ظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا، موضحة أن ذلك “سيستمر لمدة أسبوع ابتداء من 17 آب، بسبب ظهور حالات إصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلق رحلاتها الجوية عبر مجموعة من شركات الطيران.. بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلق رحلاتها الجوية عبر مجموعة من شركات الطيران.. بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).