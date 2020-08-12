السفير الفلسطيني لـ”المعلومة”: صفقة القرن ستزول مع صاحبها ترامب

2020/08/12 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد السفير الفلسطيني لدى بغداد احمد عقل، الأربعاء، أن ما تسمى بـ”صفقة القرن” ستزول مع صاحبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا.وقال عقل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخطة الامريكية للتسوية لصفقة القرن التي يعارضها الفلسطينيون بشدة لن تنجح وستزول مع صاحبها ترامب قريبا”.وأضاف أن “الفلسطينيين مازالوا يقاتلون من أجل إفشال […]

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