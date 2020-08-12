بينهم أمين سر ناد جماهيري.. إصابة مجموعة من الرياضيين بكورونا وتدهور حالة بعضهم

2020/08/12 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الصحفي الرياضي روان الناهي الأربعاء عن إصابة مجموعة من الرياضيين بفيروس كورونا.وقال الناهي في منشور على موقع فيس بوك تابعته “يس عراق” إن “حارس مرمى منتخب الشباب والزوراء والكرخ سابقاً عبد المجيد أبو الهيل في حالة حرجة ويعاني من (زرع كلى) وعائلته تناشد نقله إلى أربيل”.وأشار إلى “تدهور الحالة […]

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