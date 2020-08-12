السلطات السعودية تعثر على جثث 4 شبان فقدوا قبل أيام

2020/08/12 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت فرق الدفاع المدني السعودية على جثث 4 شبان كانوا قد فُقدوا مساء الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه في أحد المواقع بجبال العبادل في شرق محافظة العارضة بجنوب غربي البلاد.وبعد فقدانهم يم الخميس الماضي عثر مواطنون صباح أمس الثلاثاء على المركبة التي كانوا يستقلونها مطمورة بالتراب والصخور في موقع وعر، يبعد ثلاثة […]

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