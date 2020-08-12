الصين تعلق رحلات مجموعة من شركات الطيران

2020/08/12 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة تنظيم الطيران في الصين، أنها ستعلق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا شنغهاي.وأضافت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيستمر لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.وأوضحت الإدارة في بيان […]

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