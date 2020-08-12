الداخلية : القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (٤١) كغم من الحشيشة

2020/08/12 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (٤١) كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.وذكر بيان المديرية ” ان مفارزها القت القبض على متهمين اثنين ، ضبط بحوزتهما (٤١) كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة و 24 الف حبة مخدرة من نوع كبتي و […]

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