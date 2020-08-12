2020/08/12 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الدورة بحملة ليلية لإزالة عدد من التجاوزات والمشوهات ضمن القاطع البلدي جنوب العاصمة.وذكرت الأمانة ان “الحملة شملت شارع المصافي ومحيط مركز شرطة الدورة ومقتربات جسري الطابقين والجادرية والطريق السريع بغداد حلة وغيرها من المواقع”.وأضافت ان “الحملة تضمنت ازالة ورفع عدد من التجاوزات والمشوهات المختلفة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لازالة التجاوزات والمشوهات جنوب بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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