كتلة برلمانية تطالب بإقامة دعوى قضائية دولية ضد تركيا

2020/08/12 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة المستقبل في مجلس النواب، الاربعاء، الحكومة بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الجانب التركي لانتهاكه السيادة بقصف الأراضي العراقية.وقالت الكتلة في بيان إنه “نستنكر الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة اربيل في اقليم كردستان بطائرة مسيرة، ونقدم احر التعازي الى عوائل الشهداء من قوات …

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