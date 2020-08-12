عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن سبب جعل عقارات الدولة تباع بـ ’’أسعار بخسة’’

2020/08/12 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة، عبد الامير المياحي، الأربعاء (12 آب 2020)، عن سبب جعل عقارات الدولة تباع "بأسعار بخسة"، مبيناً أنها غيبت دورها بشكل واضح.

وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عقارات الدولة العراقية فيها فساد كبير جداً واستحواذ على قطع أراضٍ ومبانٍ عائدة للحكومة العراقية، بغض النظر عن المسؤولين المتسلطين أو المنتمين منهم لجهات متنفذة".

وأضاف، أن "دائرة عقارات الدولة، غيبت دورها بشكل واضح، ولم تحاسب وتراقب ممتلكاتها ومن أشغلها ومن زور سنداتها الاصلية وهي صاحبة الشأن في ذلك".

ولفت المياحي إلى أن "الطرق التي ملكت بها هذه الاراضي مشروعة وقانونية ولكن تحت تأثيرات ورشاوى جعلت عقارات الدولة تباع بأسعار بخسة".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، قدر الأربعاء (03 حزيران 2020)، عدد العقارات التي تمتلكها الدولة، فيما أشار إلى أن من بينها ما يشغله سياسيون وأحزاب دون مقابل، والبعض الآخر تم بيعه بأثمانٍ بخسة.

وقال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية تمتلك من 100 الى 200 ألف عقار بعضها بيع في عهد الحكومات السابقة باثمان بخسة والبعض الاخر مشغولة حاليا من قبل احزاب وسياسيين وهم لا يدفعون شيئاً للحكومة".

وأضاف، أن "الفرصة الان تعتبر ذهبية لمعالجة الملف من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعته من خلال خارطة طريق تتألف من 4 نقاط رئيسية".

وأوضح أن "النقاط الرئيسية هي التحقيق في ملف بيع تلك العقارات وهل تم بشكل اصولي من خلال مزاد علني وهل الاسعار تنسجم مع العقارات المماثلة، بالإضافة الى البحث في مصير العقارات التي جرى تغيير خرائطها ومتابعة حديث بعض النواب عن تزوير اوراق بعضها وطلب معلومات موثقة كما يجب التدقيق في ملف ايرادات تلك العقارات المشغولة الان من قبل الاحزاب والسياسيين وهل هي تمثل موارد حقيقية ام لا".

وشدد كوجر على ضرورة "الانتباه لملف العقارات الخارجة عن الخدمة والتي لا يمكن ترميمها او الاستفادة منها كالدوائر الحكومية والتي يمكن استغلالها وبيعها لسد العجز في الميزانية العامة".

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بغداد اليوم-بغداد

أدان أئتلاف النصر، اليوم الأربعاء، الاعتداء التركي على القوات العراقية وتسببه بمقتل عدد من القيادات العسكرية في شمالي العراق، فيما طالب الائتلاف، الحكومة العراقية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ودراسة سبل الرد.

وقال الائتلاف في بي

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت حركة عصائب اهل الحق، الاربعاء، بيانا بشأن الاعتداء التركي على الاراضي العراقية.

وطالبت العصائب في بيانها "القوى السياسية بتجاهل الخلافات وتوحيد الموقف في وجه الانتهاكات والاعتداءات التركية".

نص البيان:

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، بيانا بشأن الاعتداء التركي داخل الاراضي العراقية، فيما اعلنت الغاء زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى العراق المُقرّرة يوم الخميس المقبل.

وقالت الخارجية في بيانها، "يرفض ال

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