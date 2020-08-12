خصم أجور المدارس الأهلية وتقليص الدوام ليومين.. التربية النيابية تكشف مقترحاتها للعام الجديد

2020/08/12 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية تمتلك مجموعة اقتراحات لا تزال تحت النقاش بشأن العام الدراسي المقبل، مبينة أن المنصة الالكترونية أو تقليص الدوام من أبرز المقترحات المطروحة.

وقال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، ان "المقترحات التي عرضتها اللجنة هي مقترحات غير رسمية بعد".

وتابع إن "الوزارة لديها مجموعة من الحلول؛ إما تقليص الدوام بأن يكون يوماً أو يومين في الأسبوع، مع دراسة مكثفة - أي أن يقسم الاسبوع الى 3 أجزاء، كل مرحلة تداوم يومين- مع تكثيف الدراسة وتقليص الفصول، أي سيتم تقسيم أيام الاسبوع الى يومين لكل مرحلتين، مع الأخذ بجميع الطرق الصحية في الوقاية".

وأضاف، أنه "من ضمن المقترحات؛ الاعتماد على المنصات الالكترونية للمراحل المتوسطة والاعدادية، ولكن مع طلاب الابتدائية يستحيل جداً تطبيق هذا المقترح عليهم لصغر أعمارهم"، مبينا أن "اللجنة تتابع امتحانات الخارجي ولم يتم تسجيل أي مخالفة أو اصابات بفيروس كورونا ضمن الطلبة"، مستبعدا أن "يكون دوام المدارس في شهر أيلول الذي سيشهد امتحانات الصف السادس الاعدادي، وقد يمتد الدوام الى شهر تشرين الثاني، وهذا الأمر مرتبط بالوضع الصحي ومدى انتشار الوباء".





وبشأن عمل المدارس الاهلية، أوضح اللهيبي أن "المدارس الاهلية في حال اعتماد المنصات الالكترونية لن يكون لها أي دور، ولكن إذا تجزأت الدراسة الى يوم أو يومين في الاسبوع فسنطالب بتخفيضات حقيقية بأجور المدارس الاهلية، وتكون فرضا عليهم"، مشيرا الى أن "لجنة التربية طالبت بأن تكون نسبة الخصم في المدارس الاهلية بحدود 25 بالمئة للعام السابق، وفي العام الدراسي المقبل سيكون الخصم أكبر وسيكون الحد الأقصى 50 بالمئة، وفي المقابل ستكون هناك مراعاة لهم في جوانب الضرائب وغيرها".

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