2020/08/12 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

البرلمان يصدر بيانا ردا على انتقادات وجهت له بشأن نشاطه وعدد جلساته

يتبع.....

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة، عبد الامير المياحي، الأربعاء (12 آب 2020)، عن سبب جعل عقارات الدولة تباع "بأسعار بخسة"، مبيناً أنها غيبت دورها بشكل واضح.

وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عقارات الدولة العر

بغداد اليوم-بغداد

أدان أئتلاف النصر، اليوم الأربعاء، الاعتداء التركي على القوات العراقية وتسببه بمقتل عدد من القيادات العسكرية في شمالي العراق، فيما طالب الائتلاف، الحكومة العراقية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ودراسة سبل الرد.

وقال الائتلاف في بي

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت حركة عصائب اهل الحق، الاربعاء، بيانا بشأن الاعتداء التركي على الاراضي العراقية.

وطالبت العصائب في بيانها "القوى السياسية بتجاهل الخلافات وتوحيد الموقف في وجه الانتهاكات والاعتداءات التركية".

نص البيان:

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