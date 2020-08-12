تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات

2020/08/12 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد,..أتاحت شركة “تويتر” اليوم، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم في المحادثات على صفحاتهم.وأعلنت “تويتر” أنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات بما فيها حسابات المسؤولين المنتخبين اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة، بحسب ما ذكر […]

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