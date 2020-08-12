استمرار هطول الأمطار في كوريا الجنوبية لمدة 50 يوما يحطم الرقم القياسي

2020/08/12 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستمر موسم الأمطار لمدة 50 يوما لأول مرة في كوريا الجنوبية محطما الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013، البالغ 49 يوما.ومن المتوقع استمرار الطقس الحار والرطب يومي الأربعاء والخميس، بحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.وصرحت وكالة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستجتاح معظم المناطق في البلاد، ما عدا الساحل الشرقي، […]

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