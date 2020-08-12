المنافذ الحدودية : إعادة معمل لانتاج الجبس لمخالفته الضوابط

2020/08/12 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، عن إعادة معمل إلى الجانب الأردني بسبب مخالفته للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل الحدودي.وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منهاليوم الاربعاء ، إن “هيئة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار أعادت إرسالية معمل لإنتاج مادة (الجبس) إلى الجانب الأردني عبر مركز حدود الكرامة […]

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