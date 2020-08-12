هبوط الذهب إلى ما يزيد عن 2% ليصل لمستوى 1900 دولار للأونصة

2020/08/12 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … هبط الذهب إلى ما يزيد عن 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأونصة الأربعاء إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه […]

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