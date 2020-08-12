2020/08/12 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … طالبت كتلة المستقبل في مجلس النواب، الحكومة بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الجانب التركي لانتهاكه السيادة بقصف الأراضي العراقية.وقالت الكتلة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، إنه “نستنكر الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة اربيل في اقليم كردستان بطائرة مسيرة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة المستقبل تطالب الحكومة بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الجانب التركي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة المستقبل تطالب الحكومة بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الجانب التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).