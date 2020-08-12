2020/08/12 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني يغازل دول الخليج: أنقذناكم من صدام حسين.. كان على وشك ’ابتلاعكم’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يغازل دول الخليج: أنقذناكم من صدام حسين.. كان على وشك ’ابتلاعكم’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يغازل دول الخليج: أنقذناكم من صدام حسين.. كان على وشك ’ابتلاعكم’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).