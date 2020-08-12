العراق يلغي زيارة مقررة لوزير الدفاع التركي على اثر القصف التركي في منطقة حدودية

2020/08/12 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى العراق زيارة لوزير الدفاع التركي – كانت مقررة يوم الخميس – بعد أن قتلت طائرة تركية بدون طيار ضابطين عراقيين في منطقة حدودية.كما استدعت بغداد سفير أنقرة للاحتجاج على الهجوم.وقال الجيش العراقي إن سيارة الضابطين استهدفت قرب … Readmore

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