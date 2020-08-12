الإمارات تسمح بعودة المقيمين دون تقديم طلب موافقة

2020/08/12 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإماراتية، اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال منح الموافقة المسبقة اعتبارا من الأربعاء، 12 أغسطس/ اب الجاري.جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث ذكرت: “اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث … Readmore

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