2020/08/12 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تمكنت فرق الإنقاذ، التي لا تزال تبحث عن جثث للمفودين في مرفأ بيروت، من العثور على جثتين تحت الأنقاض.وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن رجال الإنقاذ التابعين لها، الذين يشاركون في عمليات البحث هناك، عثروا الليلة الماضية على جثتين في موقع إزالة الأنقاض بمرفأ بيروت.هذا وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثتين من تحت الأنقاض في مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثتين من تحت الأنقاض في مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).