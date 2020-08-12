مراقبون يدعون إلى اعتبار الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء اعتداءات إرهابية

2020/08/12 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مراقبون للشأن الأمني في العراق الحكومة الى اعتبار الهجمات الصاروخية التي تطاول المنطقة الخضراء ومنشآت عسكرية مختلفة، تستضيف القوات الأميركية، على أنها اعتداءات إرهابية، تُدرج ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

واكد المراقبون تصاعد حدة الهجمات التي تستهدف مقرات عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية، وأخرى تعمل ضمن برنامج التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، مبينة ان تلك الهجمات بلغت ذروتها منذ التفجير الذي وقع في قاعدة الصقر جنوبي بغداد في السادس والعشرين من حزيران، وأتى على مخزن صواريخ وأسلحة لكتائب حزب الله والنجباء.

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