وزارة الخارجية تعلن إلغاء زيارة آكار إلى العراق وتستدعي سفير تركيا ردا على الاعتداءات

2020/08/12 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغت وزارة الخارجية العراقية زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العراق المقررة يوم غد الخميس، مؤكدة أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن انتهاكات تركيا للسيادة العراقية.

الوزارة أدانت في بيان القصف التركي لمنطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في اقليم كردستان العراق بطائرة مُسيرة والذي تسبب باستشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية، لافتة إلى أن الانتهاكات التركية مخالفة لمبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون مبنيا على التعاون الأمني المشترك خدمة للجانبين، وتعتبر خرقاً لسيادة، وحُرمة البلاد، وعملاً عدائيّاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين الدول.

وشدد البيان على ضرورة عدم استخدام أراضيه مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والاذى بأي من دول الجوار أو ساحة لتصفية الصراعات والحسابات الخارجية، داعيا الجانب التركي إلى وقف الانتهاكات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدود العراق الدولية وبخلاف ذلك سيتم إعادة النظر في العلاقة بين الدولتين على مختلف الأصعدة.

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