اللواء يحيى رسول: العراق لن يتسامح مع هدر الدم العراقي

2020/08/12 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ان العراق لن يتسامح مع هدر الدم العراقي.

وآدان رسول في بيان اقدام الجانب التركي على استهدف مجموعة من المقاتلين بواسطة طائرة مسيرة، اذ أسفر الاعتداء عن استشهاد امر اللواء الثاني بالمنطقة الأولى في قيادة قوات حرس الحدود وامر الفوج الثالث وإصابة أمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم، مضيفا ان المقاتلين كانوا في عملية استطلاع في منطقة سيدكان وتقع داخل الأراضي العراقية وتبعد اربعة كيلو متر عن الشريط الحدودي مع تركيا.

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