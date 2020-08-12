وزير الصحة الروسي: الاتهامات الموجهة للقاح كورونا سببها الخوف من المنافسة

2020/08/12 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الأربعاء (12 آب 2020)، أن الاتهامات الموجهة للقاح كورونا الروسي الذي أعلن عن تسجيله رئيس البلاد فلادمير بوتين، سببها الخوف من المنافسة.

وقال موراشكو في مؤتمر صحفي بشأن أول لقاح ضد فيروس كورونا، إن "الانتقادات الموجهة من الخارج لا أساس لها وسببها المخاوف من المنافسة"، مبيناً أنه "خلال اسبوعين سيتم إنتاج الكمية الأولى من اللقاح".

وأضاف، أن "المنصة التي تم تطوير اللقاح ضد كورونا على أساسها مدروسة بشكل جيد"، مشيراً إلى أن "تأمين احتياجات السوق الداخلية من اللقاح ضد كورونا هو القضية الأهم مع وجود إمكانية التصدير".

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

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وجاء تذكير المنظمة العالمي

بغداد اليوم- متابعة

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