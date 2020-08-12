الاتحاد الدولي يقرر تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والبطولة القارية

2020/08/12 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، ، والتي كانت مقررة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، بحيث تقام عام 2021.

وذكر الاتحاد الاسيوي على موقعه الرسمي، أن "هذا القرار جاء من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث سوف يواصل الاتحادين الدولي والآسيوي العمل معاً من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات".

واضاف، أنه "سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2022".

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بغداد اليوم / خاص

قرر نائب رئيس لجنة مسابقات الكرة لاعب منتخب العراق السابق غانم عريبي اليوم الثلاثاء (11 آب 2020) تقديم استقالته من اللجنة التطبيعية بسبب آلية الدوري.

وقال عريبي في حديث لـ (بغداد اليوم) انه:" قدم إستقالته من لجنة المسابقا

بغداد اليوم/ متابعة

فقد نجم منتخب روسيا السابق رومان شيروكوف أعصابه أثناء مباراة في دوري الهواة ليعتدي على حكم اللقاء بالضرب المبرح قبل أن يتدخل زملاؤه محاولين تهدئته وإبعاده حتى لا يتفاقم الأمر.

جاء ذلك بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح ف

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية خبراً مثيراً للاهتمام اليوم الثلاثاء كشفت خلاله عن إشارة جديدة حول انتقال ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف إنتر ميلان في المستقبل القريب.

وارتبط إنتر ميلان بالتوقيع مع ميسي

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