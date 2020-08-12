بمناسبة مرور سبعة أشهر على انتفاضة الجوع والغضب في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/12 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر هذه الانتفاضة الجريئة والشجاعة ظاهرة فريدة ونادرة في تاريخ العراق الحديث حيث كانت الانتفاضات والوثبات التي ينفجر فيها الشعب العراقي في السنين الماضية بتوجيه وقيادة من الأحزاب السياسية في العراق احتجاجاً على أحداث أو مطاليب تنفذ أو لا تنفذ من السلطات الحاكمة ولم تكن بهذا العنف والقوة والعنفوان ما عدا انتفاضة الحي الباسلة المسلحة التي قمعت بالحديد والنار عام/ 1956 ووثبة كانون/ 1948 بينما انتفا ......





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