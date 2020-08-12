المرشح الديموقراطي جو بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات المقبلة

2020/08/12 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، السيناتور كامالا هاريس، نائبة له في الانتخابات المقررة العام الجاري.وستكون كامالا، السيناتور من ولاية كاليفورنيا، أول امرأة سوداء ترشح لمنصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.ونافست كامالا، 55 عاما، بايدن للفوز … Readmore

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