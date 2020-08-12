نائب سابق: الخلافات اجهضت كل محاولات تمرير قانون المحكمة الاتحادية

2020/08/12 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استبعد النائب السابق والخبير القانوني زانا سعيد، الأربعاء، تمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية في ظل التناحر السياسي ، مؤكدا أن ضغط الشارع والمتظاهرين يجبر البرلمان على الاسراع بتشريع قانوني الانتخابات والاتحادية .وقال سعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلافات السياسية اجهضت كل المحاولات الرامية لتمرير المحكمة الاتحادية بعدما وصل إلى مراحله […]

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