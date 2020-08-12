ترامب: اتفقناعلى تصنيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

2020/08/12 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة “موديرنا”، وهو العقد السّادس من نوعه منذ ايار.وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يسرّني أن أعلن الليلة أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة” …

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