النفط يرتفع بعد تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات

2020/08/12 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صعدت أسعار النفط الأربعاء 12 أغسطس بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع نحو 1% أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8% في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.



ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء تراجع الطلب على الوقود في يوليو تموز 10.8% عن مستواه قبل عام، مسجلا انخفاضا لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد مما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي.

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