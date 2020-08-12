وزارة الصحة تؤكد استعدادها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

2020/08/12 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكدت وزارة الصحة والبيئة، عزمها إضافة ألفي سرير لمرضى كورونا، فيما بينت أنها مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “العمل مستمر لإضافة أكثر من ألفي سرير من خلال دعم عدة جهات مختلفة لمرضى كورونا”، مبيناً أن “هذه […]

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